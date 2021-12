Feuerwehr im Einsatz : Heiß gelaufene Bremse sorgt für Kleinbrand an einem Lastwagen in Horst

15 Feuerwehrleute waren am Montagabend in der Gemeinde Horst im Kreis Steinburg im Einsatz.

Horst | Die Freiwillige Feuerwehr Horst ist am späten Montagnachmittag (6. Dezember) wegen einer heiß gelaufenen Bremse an einem LKW alarmiert worden. Gegen 17.15 Uhr hatte der Fahrer den Brand bei der Elbmarschenhalle an der Elmshorner Straße bemerkt und die Leitstelle informiert. Feuerwehr kann Brandausbreitung verhindern Rund 15 Helfer machten sich d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.