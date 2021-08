Fußball-Bezirksliga : Hörnerkirchen daheim, Lieth auswärts, FCE zum Derby in Heidgraben

In den ersten Spieltag gehen die vier Mannschaften mit unterschiedlichen Erwartungen. Der Heidgrabener SV hofft auf den dritten Heimsieg in Folge gegen den FC Elmshorn.

Kreis Pinneberg | Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga ist für die nördlichen Teams aus dem Kreis Pinneberg alles dabei: Der SV Hörnerkirchen hat am Freitag (13. August) Heimrecht; am Sonntag (15. August) muss die SV Lieth reisen, während der Heidgrabener SV zum Derby den FC Elmshorn erwartet. SV Hörnerkirchen – Blau-Weiß 96 Schenefeld (Fr./19.30)Dem Bezirksli...

