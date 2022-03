Dittchenbühne Elmshorn : Mit Klavierbegleitung: Helmut Heyen liest „Unter Windflüchtern“

Wie war das, wenn man als Flüchtling nach dem Zweiten Weltkrieg in eine dörfliche Gegend gekommen ist? Der Autor verleiht auf diese Frage in seinem Roman eine Vorstellung für eine Antwort.

Elmshorn | Beim Forum Baltikum in Elmshorn geht es am Mittwoch, 16. März, um Flüchtlinge. Und zwar um die, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die dörflichen Regionen gekommen sind. Helmut Heyen liest aus seinem Roman „Unter Windflüchtern – ein Roman aus der Wesermarsch“ in der Dittchenbühne vor. Musikalisch begleitet Else Brückner-Heyen die Lesung am Piano. Fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.