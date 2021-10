Fußball-Bezirksliga : Heidgrabener SV mit Fabian Doell ins Duell mit dem Kummerfelder SV?

Ob der Verteidiger, der wegen eines Griechenland-Urlaubs zuletzt nicht trainierte, am Sonntag (3. Oktober) in der Start-Elf steht, ließ HSV-Trainer Ove Hinrichsen offen.

Heidgraben | In kurzer Hose und T-Shirt genoss Fabian Doell seinen Urlaub in Griechenland, wo es bis zu 27 Grad warm war. Deutlich niedriger sind die Temperaturen in Norddeutschland, wo sich Doell seit Donnerstagnachmittag wieder aufhält – doch dafür steht er mit seinen Bezirksliga-Fußballern des Heidgrabener SV vor einer „heißen“ Partie. Am Sonntag, 3. Oktober, ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.