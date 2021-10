Fußball-Bezirksliga : Heidgrabener SV hofft gegen Hetlinger MTV auf den ersten Heimsieg

Während das Team von Trainer Ove Hinrichsen nach seinem 6:1-Erfolg beim SV Hörnerkirchen zuhause nachlegen will, sind die Hörnerkirchener (beim FC Roland Wedel) und die SV Lieth (bei TBS Pinneberg) auswärts gefordert.

Kreis Pinneberg | Diese Begegnungen stehen am Wochenende in der Bezirksliga im Kreis Pinneberg an: FC Roland Wedel – SV Hörnerkirchen (Sonntag, 17. Oktober, 13.45 Uhr)Die Tabelle trügt. Wenn der SV Hörnerkirchen beim Schlusslicht FC Roland Wedel antritt, dann hat die Mannschaft von Jürgen Kohnagel, der nach der Rückkehr aus seinem Mallorca-Urlaub wieder auf der Bank...

