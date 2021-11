4. Runde Fußball-Lotto-Pokal : Das erwartet den Heidgrabener SV, FC Elmshorn und TuS Hemdingen-Bilsen

Die Bezirksliga-Kicker von Trainer Ove Hinrichsen gastieren am Sonntag (7. November) beim Favoritenschreck FC Hamburger Berg. Auch der FCE und Kreisligist TuS Hemdingen-Bilsen hoffen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Kreis Pinneberg | Kreis Pinneberg Auf einem inzwischen unbeliebtem Untergrund, nämlich auf Grand, kämpfen die Bezirksliga-Fußballer des FC Elmshorn und des Heidgrabener SV am morgigen Sonntag (7. November) um den Einzug in das Lotto-Pokal-Achtelfinale. Der TuS Hemdingen-Bilsen tritt im heimischen Sportzentrum an. Fatihspor – FC Elmshorn (Sonntag, 7. November, 13.30 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.