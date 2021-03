Am Mittwochabend : Hausexplosion in Horst – zwei Personen vermisst

Über Verletzte gibt es noch keine Angaben. Der Einsatz dauert an.

Horst | Freiwillige Feuerwehren aus der Region sind am Mittwochabend (24. März) stundenlang in Horst im Kreis Steinburg im Einsatz gewesen. Aus bislang nicht geklärter Ursache hat sich in der Gemeinde nahe Elmshorn nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eine schwere Explosion ereignet. Dabei wurde ein Einfamilienhaus vollständig zerstört und brannte aus. Zwei ...

