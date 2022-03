Elmshorn : Haus der Technik: Mini-Rathaus wird noch teurer und noch später fertig

Von den Nöten in der Baubranche ist auch das Gebäude im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen betroffen. Dort entstehen in 19 Büros 29 Arbeitsplätze für Rathausmitarbeiter.

