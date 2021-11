„Wenn es Weihnacht wird“ : Haus 13 in Elmshorn: Anna Haentjens lädt zum Weihnachtskonzert

Neben winter- und weihnachtlichen Liedern und Chansons erklingen auch heimatliche Weihnachtsweisen. Begleitet wird Haentjens von Ulrich Stolpmann (Klavier), Wolfgang Turkat (Violine) und Morteza Hassanzadeh (Keyboard).

Elmshorn | Unter dem Titel „Wenn es Weihnacht wird“ lädt Anna Haentjens auch in diesem Jahr zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 5. Dezember, ab 15 Uhr im Haus 13 in Elmshorn statt. Karten gibt es für 18 Euro an der Theaterkasse, Königstraße 56. Weihnachtslieder und Chansons stehen auf dem Programm Neben winte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.