Haus 13 in Elmshorn : Akkordeon-Trio „Handregal“ spielt „4 Jahreszeiten von 3 Komponisten“

Das Trio um die Elmshorner Kulturpreisträgerin Susanne Drdack tritt seit 2017 regelmäßig im Haus 13 auf.

Elmshorn | Klassik und Jazz, Tango, Balkan- und Weltmusik – dafür steht das Akkordeontrio „Handregal“. Am 27. November bringen die Musiker um Kulturpreisträgerin Susanne Drdack im Haus 13 ihr Programm „4 Jahreszeiten von 3 Komponisten“ in Elmshorn auf die Bühne. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr statt. Karten gibt es für 16 Euro im Vorverkauf online, sowie – so...

