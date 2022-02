Handball-SH-Liga : Zu ungewohnter Zeit: HSG Horst/Kiebitzreihe zu Gast in Ratzeburg

Die „Haie“, aktuell Spitzenreiter der Abstiegsrunde und mit besten Chancen auf den Klassenerhalt, treffen am Sonntag (20. Februar) um 18 Uhr auf die zweitplatzierten HSG Tills Löwen 08.

Horst | Auch, wenn Felix Knakowski über das Schleswig-Holstein-Liga-Abstiegsrunden-Spiel seiner Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe bei der HSG Tills Löwen 08 spaßeshalber von „fast schon einer Kaffeefahrt“ witzelt, ist das eher auf den Austragungszeitpunkt als vom sportlichen Aspekt her zu verstehen. In der Tat ist die angesetzte Spielzeit am Sonntag (20. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.