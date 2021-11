Handball-SH-Liga Frauen : Tränen in der Treenehalle: HSG Horst/Kiebitzreihe verliert trotz Aufholjagd

Das Team von Trainer Ralf Kardel lag am Sonnabend (13. November) zur Pause schon mit sieben Toren zurück. Zwar gelang der Ausgleich, doch am Ende setzte es eine 25:26-Niederlage bei der HSG Tarp/Wanderup.

Horst/Kiebitzreihe | Wie schon in der Vorwoche, mussten sich die Schleswig-Holstein-Liga-Handballerinnen der HSG Horst/Kiebitzreihe auch in der Tarper Treenehalle nur denkbar knapp mit 25:26 (9:16) beim Spitzenreiter HSG Tarp/Wanderup geschlagen geben. Beim Halbzeitpfiff allerdings sah es noch so aus, als ob der Tabellenführer nur allzu deutlich unterstreichen wollte, war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.