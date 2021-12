Handball-Landesliga Frauen : Nach Trainer-Rücktritt: SG Kollmar/Neuendorf chancenlos gegen den Spitzenreiter

Im ersten Spiel nach der Demission von Kjell Radmer setzte es am Sonntag (12. Dezember) eine heftige 24:34-Niederlage gegen IF Stjernen Flensborg.

Kollmar/Neuendorf | Kollmar In Spiel eins nach der am Donnerstagabend (9. Dezember) erfolgten Demission von Kjell „Kelle“ Radmer als Trainer der Landesliga-Handballerinnen kassierte die SG Kollmar/Neuendorf am Sonntag eine empfindliche 24:34 (10:16)-Niederlage gegen den Spitzenreiter IF Stjernen Flensborg. Natürlich hätte es sehr wahrscheinlich auch mit Radmer gegen ...

