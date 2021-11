Handball-Landesliga Frauen : Bitteres Ende: Elmshorner HT verliert knapp gegen die SG Altona III

Das Team von Trainer Dirk Wulff leistete sich zu viele Fehlwürfe und technische Fehler. In der Schlussminute wurde die Chance zur Führung vergeben, was mit einem Gegentor trotz Überzahl bestraft wurde.

Elmshorn | In der Kabine der Olympiahalle analysierten die Spielerinnen vor allem die Fehler und Versäumnisse der letzten 60 Sekunden. „Wir haben die Partie aber schon in den vorherigen 59 Minuten verloren“, urteilte Trainer Dirk Wulff, nachdem seine Handballerinnen des Elmshorner HT am Sonnabend (13. November) der SG Altona III mit 19:20 (10:11) unterlagen. Als...

