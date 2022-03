Handball-Landesliga Frauen : Dank Siebenmeter-Killerin Daniela Rehbock: Heimsieg für Elmshorner HT

Auch, weil die Torhüterin nach ihrer Einwechslung vier von fünf Strafwürfen hielt, drehten die EHT-Frauen von Trainer Dirk Wulff einen 7:12-Rückstand zur Pause gegen den Rellinger TV noch zum 21:18-Sieg.

