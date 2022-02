Handball-Landesliga Frauen : Elmshorner HT verliert nach Verletzungs-Schock um Daniela Rehbock

Im ersten Spiel nach der Corona-Pause waren die Krückaustädterinnen der HSG Pinnau am Sonnabend (26. Februar) lange ebenbürtig. Dann kassierte ihre Torfrau Daniela Rehbock einen Kopftreffer und musste ins Krankenhaus.

Elmshorn | Den ersten Kopftreffer, erlitten beim Training am Donnerstagabend, steckte Denise Rehbock noch weg – und hütete am Sonnabend trotzdem das Tor der Landesliga-Frauen des Elmshorner HT. Dort „erwischte“ es sie in der 40. Minute erneut: „Sie hat einen Wurf direkt ins Gesicht bekommen und über Schwindelgefühle geklagt“, berichtete EHT-Trainer Dirk Wulff. E...

