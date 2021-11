Schleswig-Holstein-Liga : Handball: HSG Horst/Kiebitzreihe baut auf „Traktor“ Jan Francis Stefan

Der Rückraumspieler, der bereits von 2017 bis 2020 bei den Haien spielte, ist kurzerhand an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Am 12. November steht das Heimspiel gegen TSV Hürup II an.

Horst | Im Hinspiel in Hürup zauberte Haie-Headcoach Felix Knakowski ihn aus dem Hut – quasi aus dem Nichts. Während der Begegnung war Jan Francis Stefan dann als zentraler Impulsgeber auch gleich maßgeblich am 29:26-Sieg beteiligt. Der Rückraumspieler, der bereits von 2017 bis 2020 bei den Haien spielte, ist nun also kurzerhand an seine alte Wirkungsstätte z...

