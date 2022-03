Handball-SH-Liga-Abstiegsrunde : HSG Horst/Kiebitzreihe will gegen Tabellenletzten zurück in die Spur

Die „Haie“ empfangen am Freitag (11. März) um 20.30 Uhr am Heisterender Weg die SG WIFT. Der Zutritt zur Sporthalle ist nur unter Einhaltung der 2G-Regel erlaubt – in der Halle besteht Maskenpflicht.

Horst | „Jede Mannschaft in der Schleswig-Holstein-Liga kann jede andere Mannschaft schlagen. Da kommt es immer auf die Tagesform an“, warnt Felix Knakowski eindringlich davor, die Spielgemeinschaft von Blau-Weiß Wittorf und der Freien Turnerschaft Neumünster, kurz SG WIFT genannt, zu unterschätzen. „Wir werden uns hüten, die Gäste auf die leichte Schulter...

