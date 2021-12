Handball-SH-Liga : HSG Horst/Kiebitzreihe vor Entscheidungsspiel um Aufstiegsrunde

Die Handballer empfangen am Freitag (10. Dezember) in der „Hölle Horst“ Spitzenreiter HC Treia/Jübek. Die „Haie“ brauchen dann mindestens ein Unentschieden, um in die Aufstiegsrunde einzuziehen.

Horst | Am Freitagabend (10. Dezember) wird sich entscheiden, ob die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe nach der Winterpause in der Aufstiegsrunde zur Oberliga antreten werden. „Haie“ haben es selbst in der Hand Die „Haie“ haben es dabei selbst in der Hand. Sie müssen gegen den Gast, dem Spitzenreiter HC Treia/Jübek, mindestens einen Punkt holen, um ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.