Handball-SH-Liga : HSG Horst/Kiebitzreihe siegt im Offensivspektakel

Die Mannschaft von Trainer Felix Knakowski setzt sich in der heimischen Hölle Horst am Ende souverän gegen HSG Holsteinische Schweiz durch. Horst ist vorerst Tabellenführer der SH-Gruppe B.

Horst | Auch im Rückspiel sicherten sich die Handballer der HSG Horst/Kiebitzreihe dank eines fulminanten 40:34 (16:18)-Sieg gegen die HSG Holsteinische Schweiz die zwei Punkte und übernahmen – zumindest vorläufig – die Tabellenspitze in der Schleswig-Holstein-Liga. Offensiv-Spektakel in der Hölle Horst Wie schon in den beiden Heimspielen zuvor hielt es...

