Handball-SH-Liga-Frauen : HSG Horst/Kiebitzreihe dreht Partie gegen SV Sülfeld in Schlussminuten

Die „Haie“-Handballerinnen setzen sich mit 25:23 (8:9) gegen SV Sülfeld. Für das Team steht bereits am Donnerstag (3. Februar) das nächste Duell in der SH-Liga an.

Horst | Nach der Niederlage am Samstag (26. Februar) bei den Lauenburger „Elbdiven“ konnten sich die Handballerinnen der HSG Horst/Kiebitzreihe in ihrem Nachholspiel am Montagabend (28. Februar) gegen den SV Sülfeld durchsetzen. In einer spannenden Begegnung der Schleswig-Holstein-Liga entschieden die „Haie“-Frauen erst in den letzten fünf Minuten die Partie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.