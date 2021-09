Handball-Landesliga Frauen : Einseitiges Derby: Barmstedter MTV mit Kantersieg beim Elmshorner HT

Das Team von BMTV-Trainer Jörg Klatt triumphierte am Sonnabend (25. September) mit 28:18 in der Olympia-Halle. Die Gastgeberinnen konnten erst in der zweiten Halbzeit mithalten.

Elmshorn | Elmshorn Das war deutlich! Mit 28:18 (16:7) gewannen die Handballerinnen des Barmstedter MTV am Sonnabend das Landesliga-Derby beim Elmshorner HT. „Natürlich ist es etwas Besonderes, gerade beim Nachbarn einen so hohen Sieg zu holen“, sagte BMTV-Coach Jörg Klatt, der sich über „eine hervorragende Team-Leistung“ freute. Dagegen gab EHT-Trainer Dirk Wul...

