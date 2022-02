Fortsetzung von „Kronsnest“ : „Habichtland“: Florian Knöppler aus Altenmoor veröffentlicht zweiten Roman

In der Fortsetzung seines Romans „Kronsnest“ erzählt der Autor aus Altemmoor die Geschichte von Hannes und seiner Familie im Jahr 1941 weiter. Sie droht an den Verhältnissen unter den Nazis zu zerbrechen.

Altenmoor | Sein Roman „Kronsnest“ geht gerade in die dritte Auflage, da präsentiert Florian Knöppler aus Altenmoor sein neues Werk „Habichtland“. Die Leser tauchen wieder ein in die Lebenswelten des Hauptprotagonisten Hannes. Der Bauersjunge ist inzwischen mit Lisa verheiratet, ist Vater geworden. Die Familie lebt auf einem Hof in der Elbmarsch und versucht sich...

