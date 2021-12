Für 254.000 Euro : Grundschule Kölln-Reisiek soll eine Lüftungsanlage bekommen

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig für das Vorhaben, doch bis zur Fertigstellung kann es noch einige Zeit dauern. Der Bund fördert das Projekt.

Kölln-Reisiek | „Das war der schnellste Bescheid, den ich in den letzten 42 Jahren erlebt habe“, sagt Birger Paulsen (SPD), Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses in Kölln-Reisiek. Etwa 80 Prozent der Kosten für die Lüftungsanlage, die in der Grundschule eingebaut werden soll, werden durch einen Zuschuss des Bundes finanziert. Nur 10 Tage habe die Gemeinde auf...

