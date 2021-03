Elmshorn : Corona-Ausbruch an der Grundschule Kaltenweide – Drei Jahrgänge betroffen

Ein Erwachsener hat sich mit der britischen Mutation des Virus infiziert. Über die Familie hat es sich ausgebreitet.

Elmshorn | An der Grundschule Kaltenweide in Elmshorn gibt es einen Corona-Ausbruch. Wie Silke Linne, Sprecherin der Pinneberger Kreisverwaltung, am Montag (15. März) bestätigte, sind drei Kinder aus unterschiedlichen Jahrgängen in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Insgesamt werden laut Linne deshalb drei Lerngruppen bis zum 22. März zu Hause ble...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.