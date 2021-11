Bäume für den Nachwuchs : Großes Interesse an 8. Pflanzaktion in Klein Nordendes Kinderwald

23 Familien griffen am Wochenende zum Spaten, um Bäume für ihre Kinder zu pflanzen. So viele wie noch nie – berichtet Andrea Gentzsch, Vorsitzende des Umweltausschusses.

Klein Nordende | Der Kinderwald des neuen Klein Nordender Beekenbiotops ist weiter gewachsen. Erneut haben am vergangenen Wochenende (6. November) Familien zum Spaten gegriffen, um einen Baum für den eigenen Nachwuchs oder die Enkel zu pflanzen. Der Umweltausschuss der Gemeinde hatte sie dafür in den Kinderwald am Beekenweg eingeladen. So viele Bäume wie noch nie g...

