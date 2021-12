Konzerte im Januar 2022 : Klangkünstler Peter Herren in Elmshorn und Kiebitzreihe

Der Musiker hat Kirchenmusik und Komposition in Lübeck und Hamburg studiert. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit Klangwelten.

Elmshorn/Kiebitzreihe | Gongs gehören zu den ältesten und mächtigsten Instrumenten auf diesem Planeten. Sie haben einen ausgeprägten Reichtum an Obertönen, einen äußerst langen Nachhall und verfügen über das gesamte Frequenzspektrum. Das will der Musiker Peter Heeren bei zwei Konzerten unter Beweis stellen. Die Termine: Am Sonntag, 2. Januar, tritt Heeren ab 15 Uhr in ...

