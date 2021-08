Autoliv in Elmshorn : Kampf um Arbeitsplätze: Gewerkschaft droht mit Warnstreiks

Betriebsrat und Gewerkschaft kämpfen für eine Standort- und Beschäftigungsgarantie. Autoliv hält an der Schließung der Produktion von Sicherheitsgurten in Elmshorn fest. Die Verhandlungen sind gescheitert.

Elmshorn | Der Konzern will die Produktion von Sicherheitsgurten in Elmshorn komplett dicht machen, Betriebsrat und Gewerkschaft möglichst viele Jobs in der Produktion am Standort retten. Die Fronten sind verhärtet. Denn die Verhandlungen zwischen dem Autoliv-Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall auf der einen und der Autoliv-Geschäftsführung auf der andere...

