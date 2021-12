Weihnachtsüberraschung : Geschenke für Kinder in Elmshorns Partnergemeinde Jündewatt

Immo Neufeldt hat sich auf den Weg von Elmshorn nach Dänemark gemacht, um Weihnachtsgeschenke vorbeizubringen.

Elmshorn/Jündewatt | Das Auto von Immo Neufeldt war schwer beladen. Der Elmshorner hat sich mit 60 Weihnachtsbeuteln auf den Weg in die dänische Partnergemeinde Jündewatt gemacht. Wie im vergangenen Jahr konnte er die Geschenke für das Deutsche Haus, in dem 1950 eine deutsche Privatschule eingerichtet worden war, die aber in den 1970er Jahren mangels Schülern schließen mu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.