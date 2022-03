Anwältin eingeschaltet : Linke hilft gekündigten Mietern bei Wohnungs-Kampf in Elmshorn

Das Mehrfamilienhaus soll abgerissen werden. Die meisten Mieter hätten aber noch keine Ersatzwohnungen gefunden.

Elmshorn | Verzweiflung und Resignation auf Seiten der Mieter. Kampfbereitschaft und Hoffnung auf Seiten der Politik. Die Linke hat sich aktiv in das sich abzeichnende Drama in der Gerhardstraße 6-8 in Elmshorn eingeschaltet. Die Zielrichtung ist klar. Das Mehrfamilienhaus soll nicht abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die Mieter sollen die Möglich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.