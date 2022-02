Infos für Bereitschaftspflege : Gemeinnützige Perspektive Elmshorn: Platz für Kinder in Not gesucht

Es werden Familien und Personen gesucht, die Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bei ihrer Familie bleiben können, ein vorübergehendes Zuhause geben.

Elmshorn | Beziehungskrisen, psychische Probleme oder Gewalt in der Familie, Vernachlässigung oder auch ein plötzlicher Krankenhausaufenthalt können dazu führen, dass ein Kind vom Jugendamt in Obhut genommen werden muss. Dann brauchen die Mädchen und Jungen einen neuen vorübergehenden Lebensort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Deshalb sucht die gemei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.