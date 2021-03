Geldwechsel-Diebstahl : Miese Masche: Unbekannter Mann klaut 83-Jährigem in Elmshorn 500 Euro

Ein Mann aus Kölln-Reisiek wollte beim Geldwechseln helfen und wurde dabei bestohlen.

Christian Brameshuber

24. März 2021, 14:55 Uhr

Elmshorn | Er wollte helfen und hat seine Hilfsbereitschaft teuer bezahlt: Ein 83 Jahre alter Mann aus Kölln-Reisiek wurde am Mittwoch (24. März) Opfer eines sogenannten Geldwechsel-Diebstahls in Elmshorn.

Laut Polizei hob er um 11 Uhr am Automaten einer Bank am Koppeldamm Geld ab. Wahrscheinlich ist er dabei beobachtet worden. Denn kurz nach dem Verlassen der Bank sprach ihn ein Unbekannter an und bat ihn darum, eine 1-Euro-Münze zu wechseln. Diesem Wunsch kam der Senior auch nach. Wenig später stellte er den Verlust von 500 Euro fest.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem möglichen Täter soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von zirka 1,70 Meter gehandelt haben. Er hätte wenig Haare gehabt und könnte aus dem westasiatischen Raum stammen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04121) 8030 melden.