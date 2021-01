Gedenken an NS-Terror : In Elmshorn liegen 25 Stolpersteine gegen das Vergessen

Da Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag ausfallen müssen, ist es Zeit, zu stolpern – über 25 Erinnerungssteine.

Elmshorn | Den Opfern des Nationalsozialismus gedenken: Der 27. Januar ist auch in Elmshorn ein Tag zum Innehalten. Zum Erinnern. Damit die Gräueltaten der Nazis nie in Vergessenheit geraten. Als Mahnung, dass sich das Unvorstellbare nicht wiederholen darf. In Elm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.