Gegen das Vergessen : Elmshorn erinnert in Gedenkstunde an Ereignisse der Reichspogromnacht

Der Gedenktag zur Erinnerung an die Ereignisse der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 jährt sich zum 83. Mal. Auch Elmshorn lädt zu einer Veranstaltung gegen das Vergessen ein.

Elmshorn | Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938: Überall in Deutschland wurden Synagogen in Brand gesetzt, jüdische Wohnungen, Geschäfte, Einrichtungen und Betstuben verwüstet. Jüdinnen und Juden wurden beraubt, misshandelt und ermordet. Auch in Elmshorn. Männliche Juden über 18 Jahren wurden verhaftet und in das Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhaus...

