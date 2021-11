Gasalarm in Elmshorn : Anwohner klagen über Übelkeit: Feuerwehr überprüft Haus im Eichenkamp

Mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften war die Feuerwehr Elmshorn vor Ort. Die Polizei sperrte den Bereich um das Mehrfamilienhaus ab.

Elmshorn | Polizei, Feuerwehr, Rettungswagen: Die Blaulichter tauchten den Eichenkamp in Elmshorn am Mittwochabend (3. November) um 16.52 Uhr in diffuses Licht. Viele Anwohner strömten aus ihren Häusern, wollten wissen was eigentlich los ist. Ein Gasalarm löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. „Drei Anwohner hatten über Übelkeit geklagt“, betonte Einsat...

