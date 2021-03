shz-Gartenschule : Blumendeko: Frühlingsblüher für Balkon und Terrasse zusammenstellen

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg (Gartencenter Rostock)

05. März 2021, 15:42 Uhr

Elmshorn | Nach den langen Wintermonaten ist es an der Zeit, an das erste Frühlingserwachen auf Balkon, Terrasse oder vor der Haustür zu denken. Dem eigenen Geschmack sind dabei keine Grenzen gesetzt.



Wenn Sie es fröhlich-bunt mögen, dann ist eine Kombination aus blauen Traubenhyazinthen, gelben Narzissen, Hornveilchen in Lilatönen und dazu vielleicht Gänseblümchen in Pink eine gute Wahl.

Gartencenter Rostock

Weiße Bepflanzungen wirken immer schlicht und edel. Sehr schön passen zusammen: Schneeweiße Kugelprimeln und Hornveilchen, wohlgeformte Marokko-Margeriten (Leucanthemum hosmariense) über silber-gefiedertem Laub, weiße Gänseblümchen und als aufstrebender Kontrast dazu das straffe Laub des Carexgrases.

Der richtige Topf für die Kreationen

Besonders schön wirken die Frühlingsblüher in eckigen, dunklen Zink- oder edlen Terracottagefäßen in einer modernen schlichten Form. Ein besonders anmutiges oder romantisches Pflanzthema sind auch die Pastellfarben des Frühlings. Hier finden sich rosafarbene Bellis und Vergissmeinnicht in hellblau kombiniert mit hellgelben Schlüsselblumen. Die filigrane Mühlenbeckia mit ihren zarten Blättern unterstreicht den romantischen Look.

Darauf ist zu achten

Bei der Bepflanzung der Kübel sollten Sie darauf achten, dass Sie neue, hochwertige Erde verwenden. Geben Sie einige Tonscherben oder Tongranulat als unterste Schicht in das Gefäß. Damit wird ein guter Wasserabzug garantiert.

Die allermeisten Frühlingsblüher vertragen leichten Nachtfrost. Sind Temperaturen um die minus fünf Grad Celsius vorausgesagt, hilft es, eine doppelte Zeitungsseite über die Blumen zu legen und einfach mit zwei oder drei Wäscheklammern zu fixieren.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Lassen Sie sich jetzt von der ganzen Vielfalt des Frühlings inspirieren. Ob in Weiß-, Blau-, Gelb- oder Rosatönen. Frühling ist Farbe und davon hat die Natur eine riesengroße Auswahl zu bieten.