Gärtnerstraße in Elmshorn : Darum lehnt der Kreis Pinneberg einen festen Blitzer in der 30er-Zone ab

Anwohner beklagten sich über Raser, auch die Grünen waren alarmiert. Die Verwaltung sieht jedoch keinen Handlungsbedarf.

Elmshorn/Kölln-Reisiek | In der Gärtnerstraße in Elmshorn ist Tempo 30 vorgeschrieben. Dass sich längst nicht alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, dass dort teilweise gerast wird, hatten Anwohner immer wieder betont. Auch die Grünen waren alarmiert. Ein fester Blitzer sollte die Situation entschärfen. Doch daraus wird nichts. Der zuständige Kreis ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.