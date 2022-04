Fußball-Verbandsliga : VfR Horst feiert trotz Personalnot 5:2-Sieg gegen Tabellenletzten Kellinghusen

Er war der Mann des Tages: Causso Darames legte am Sonnabend (9. April) an der Heisterender Chaussee ein geniales Heim-Debüt hin. Dabei waren die Vorzeichen nicht vielversprechend für die Hausherren.

Horst | Weil er seine Familie in Portugal besuchte, fehlte Causso Darame am 2. April beim ersten Heimspiel der Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst im Jahr 2022. Am Sonnabend (9. April) gab der Winter-Neuzugang aber sein Heim-Debüt und eindrucksvoll seine Visitenkarte ab: Zum 5:2-Kantersieg gegen den VfL Kellinghusen steuerte er vier Tore bei. „Zwei der Treff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.