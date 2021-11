Fußball-Verbandsliga : VfR Horst feiert Auswärtssieg beim VfL Kellinghusen

Das Team von Trainer Florian Rammer feierte am Sonntag (14. November) mit einem 3:0 beim Tabellenletzten seinen sechsten Saisonsieg. Patrick Meyer schnürt dabei einen Doppelpack.

Horst | Nicht ganz frei von Diskussionen war am Sonntag der 3:0 (3:0)-Sieg der Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst beim VfL Kellinghusen. Als Patrick Meyer nach einem Foul an Oliver Stange den Elfmeter am Tor vorbeigeschossen und Schiedsrichter Alexander Scheffel (ABC Wesseln) auf Wiederholung entschieden hatte, weil sich VfL-Torwart Heinrich Thomas zu früh ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.