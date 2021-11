Fußball-Verbandsliga : Nach früher 2:0-Führung: VfR Horst verliert 2:3 gegen Marner TV

Obwohl Denis Muja und Patrick Meyer früh zwei Tore geschossen hatten, kassierte das Team von Trainer Florian Rammer am Sonnabend (6. November) eine bittere Heimniederlage.

Horst | Hellseherische Fähigkeiten bewies am Sonnabend um 16.18 Uhr Florian Rammer: „Den haut er jetzt in den Winkel“, sagte der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst zum neben ihm sitzenden Betreuer Jarno Sternberg. Tatsächlich zirkelte Henri Wendt den Ball aus 17 Metern genau in das Eck – und besiegelte so mit der letzten Aktion der Partie die 2:...

