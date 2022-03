Fußball-Verbandsliga : Nur 1:1 in Puls: VfR Horst kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich

Die Führung durch Sascha Petersen hielt bis zur 92. Minute. Dann glich der FC Reher-Puls noch zum 1:1-Endstand aus, was laut VfR-Trainer Florian Rammer ein verdients Ergebnis war.

Horst | Die personelle Not in der Abwehr war so groß, dass zwei der drei Positionen mit Spielern besetzt wurden, die als fester Bestandteil der zweiten Herren seit Monaten nicht mehr im Liga-Kader mit trainierten. Paris Bruhn und Maximilian Hernandez, die Tobias Petersen sowie Winter-Neuzugang Andrey Minchev (Bänderriss?) ersetzten, trugen „mit einer guten Le...

