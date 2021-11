Fußball-Verbandsliga : Stephan Weckwerts Abschiedsspiel: VfR Horst schlägt Holstein-West

Der 36-Jährige verpasste am Sonnabend (20. November) in seiner letzten Partie knapp das Führungstor. Das Team von Trainer Florian Rammer gewann trotzdem mit 2:0.

Horst | Es wäre einem Märchen gleichgekommen, wenn Stephan Weckwert ausgerechnet in seiner Abschiedspartie das erste Punktspiel-Tor während seines zweiten Engagements für die Verbandsliga-Fußballer des VfR Horst geschossen hätte. Die Chance dazu gab bot sich ihm am Sonnabend (20. November) in der fünften Minute, als er nach einem Eckstoß von halbrechts abzog,...

