Fußball-Testspiele : VfR Horst II verliert klar gegen TuS Krempe, VfR-Dritte mit Remis

Obwohl es gegen den Verbandsligisten TuS Krempe am Ende 0:5 hieß, war Lennart Jürs als Trainer der zweiten Herren nicht unzufrieden. Zum 3:3 der dritten Mannschaft gegen den TSV Lägerdorf III steuerte er ein Tor bei.

Horst | „Ich habe David Shaws Flanke aus dem linken Halbfeld kommen sehen, mich am zweiten Pfosten in Position gelaufen und den Ball volley in das lange Eck gejagt.“ So schilderte Lennart Jürs, wie er am Freitagabend (25. Februar) im ersten Testspiel des Jahres für seine B-Kreisklassen-Fußballer des VfR Horst III traf. Am Ende gab es ein 3:3 (1:1)-Unentschied...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.