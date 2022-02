Fußball-Testspiel der Frauen : Ohne Tor von Alisa Rohlfing: VfR Horst schlägt SV Henstedt-Ulzburg II

Obwohl ihr Trainer Moritz Graw wegen einer Corona-Erkrankung nicht anwesend war, konnten die Landesliga-Kickerinnen den Oberligisten aus dem Nachbarkreis Segeberg am Sonnabend (26. Februar) mit 2:0 schlagen.

