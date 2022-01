Fußball-Bezirksliga : 7:0-Sieg – so lief das erste Testspiel des neu formierten FC Elmshorn

Zum Einstand des neuen Liga-Trainers Kadir Kilic und zahlreicher neuer, reaktivierter Kicker gab es am Sonntag (30. Januar) einen klaren Erfolg gegen die Sportfreunde Uetersen aus der Kreisklasse B1.

Elmshorn | Die erste Frage, die (früheren) Waldorfschülern oft gestellt wird, ist, ob sie ihren Namen tanzen können. Das neu formierte Team der Bezirksliga-Fußballer des FC Elmshorn legte am gestrigen Sonntag zwar keine Tanz-Einlage hin, gewann aber im Schatten der Elmshorner Waldorfschule sein erstes Testspiel des Jahres mit 7:0 (3:0) gegen die Sportfreunde Uetersen (Kreisklasse B5). „Das ist in Ordnung – wichtig war vor allem, dass die Jungs sich bewegen konnten“, erklärte Uwe Wölm, Vizepräsident und neuerdings auch Team-Manager des FCE. Kein Schiedsrichter angesetzt Der erste Auftritt der fußballerischen Nummer eins der Krückaustadt nach dem Ausscheiden des Sportlichen Leiters Daniel Witt, des Trainers Hesham Hassan und von neun Spielern war nicht frei von Problemen. Nach der am Freitagmittag erfolgten Absage der Bezirksliga-Nachholpartie beim Hetlinger MTV war Wölm „froh, dass wir so kurzfristig einen Test-Gegner gefunden haben“. Noch schwieriger war die Suche nach einem Schiedsrichter, denn im offiziellen DFB-Net wurde kein Referee angesetzt. Nach viertelstündiger Wartezeit erklärte sich schließlich ein Zuschauer, der früher für Gencler Birligi Elmshorn als Referee aktiv war, bereit, die Partie zu leiten, was er auch gut und unaufgeregt tat. Dass wir uns anfänglich schwer getan haben, lag sicher an der langen Fußball-Pause, die einigen Spielern in den Knochen steckte. Die ersten Minuten auf dem Grandplatz am Hainholzer Damm, der weich und alles andere als optimal bespielbar war, waren auf beiden Seiten von zahlreichen Fehlpässen sowie misslungenen Aktionen geprägt. „Das lag sicher an der langen Fußball-Pause, die einigen Spielern in den Knochen steckte“, vermutete Wölm. Mit Torwart Alan Kado sowie Mert Acar, Ayham Kado, Albert Revutskiy und Sergen Sevinc waren nur noch fünf Akteure dabei, die in der Hinrunde regelmäßig zum Einsatz gekommen waren. Hinzu gesellten sich reaktivierte Kicker oder Spieler, die zuletzt für die zweiten Herren des Vereins in der Kreisklasse B1 am Ball waren. Mesut Yildiz schießt das erste FCE-Tor des Jahres Den ersten Treffer nach dem Re-Start markierte einer der Spieler, die der neue FCE-Liga-Coach Kadir Kilic von der Reserve mitbrachte. Mesut Yildiz, der kurz zuvor noch von links aus spitzem Winkel die erste Torchance des Tages vergeben hatte, staubte zum 1:0 ab, nachdem die Gäste einen Schuss von Ayaz Aloskan zunächst noch geklärt hatten (35. Minute). Kurz darauf enteilte Sevinc links seinem Gegenspieler und überlistete den zur falschen Seite abtauchenden Sportfreunde-Keeper Kasim Gyulbadiev mit einem Schuss in das kurze Eck (40.). Den 3:0-Pausenstand stellte Ömer Aygün her (43.). Wölm freut sich, dass die Null steht Im zweiten Durchgang sah Wölm „noch klarere Vorteile“. Diese drückten sich dank der Treffer von Aloskan (51.), Revutskiy (70.), Sevinc (79.) und Acar (88.) auch im Ergebnis aus. Während Kilic allen 15 Feldspielern, die an diesem Tag in seinem Kader waren, Einsatzzeit gewährte, spielte Torwart Alan Kado durch und nicht nur sehr gut mit, sondern er blieb auch ohne Gegentreffer. Wölm fand es „gut, dass hinten die Null stand“. Ob der Klassenerhalt gelingen kann? Diese Frage dürfte Wölm in den kommenden Tagen und Wochen noch oft gestellt werden – aber noch kann er sie nicht beantworten. ...

