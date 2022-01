Fußball-Kreisliga : Schlechte Witterung: Nachholspiel beim SV Hörnerkirchen II fraglich

Die Austragung der Partie gegen Holsatia im EMTV ist aufgrund der Platzverhältnisse am Schulweg ungewiss. Noch hofft man, dass der Wind das Grün trocknen lässt. Die Elmshorner planen derweil schon für die kommende Serie.

Brande-Hörnerkirchen | Ob der SV Hörnerkirchen II am Sonntag (30. Januar, 11.45 Uhr) Holsatia im Elmshorner MTV tatsächlich zum Kreisliga-Duell auf dem Rasen am Schulweg empfangen kann, das erscheint angesichts der Witterung mehr als fraglich. „Ganz ehrlich: Der Platz sieht nicht gut aus“, musste Hökis Fußballchef Christopher Schönhoff am Freitagnachmittag (28. Januar) fest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.