Fußball-Lotto-Pokal : Rollt der Ball? Heidgrabener SV und FC Elmshorn im Ungewissen

Ob der „kleine HSV“ am Sonntag (12. Dezember) beim FC Hamburger Berg gastieren und der FCE zum Wiederholungsspiel bei Fatihspor antreten kann, entscheidet sich erst kurzfristig.

Kreis Pinneberg | Am 28. November nach dem 8:2-Sieg gegen den FC Roland Wedel war Ove Hinrichsen noch überzeugt: „Das war unser letztes Spiel in diesem Jahr.“ Weil das Wetter zuletzt gut war, treten seine Bezirksliga-Fußballer des Heidgrabener SV aber vielleicht doch noch einmal vor der kurzen Winterpause in Aktion: Ob ihre für Sonntag (12. Dezember) geplante Lotto-Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.