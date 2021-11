Fußball-Lotto-Pokal : Plätze unbespielbar: Absagen für Heidgrabener SV und TuS Hemdingen-Bilsen

Das Team von HSV-Trainer Ove Hinrichsen und 40 Anhänger fuhren am Sonntag (7. November) umsonst nach Hamburg-Bahrenfeld: Der Schiedsrichter entschied kurzfristig, dass der Platz zu nass ist.

Heidgraben | In Hamburg-Bahrenfeld gibt es in der Umgebung des Sportplatzes Wichmannstraße kaum Parkplätze. Die Bezirksliga-Fußballer des Heidgrabener SV wollten die Chance, mit einem Sieg beim FC Hamburger Berg (A-Kreisklasse 7) das Lotto-Pokal-Achtelfinale zu erreichen, aber mit der Unterstützung von möglichst vielen Anhängern nutzen. Deshalb fuhren sie am gest...

