Fußball-Landesliga Frauen : Trotz früher Führung: VfR Horst verliert bei der SG Ostholstein

Trainer Ingo Frees, der nach der Rückkehr aus seinem Urlaub wieder an der Seitenlinie stand, nannte die am Sonnabend (13. November) in Riepsdorf bezogene 1:3-Niederlage „unglücklich“.

Horst | Drei Tage nach der Rückkehr aus seinem Madeira-Urlaub fuhr Ingo Frees am Sonnabend (13. November) nach Ostholstein. Allerdings nicht an die Ostsee, sondern nach Riepsdorf, wo der Trainer mit seinen Landesliga-Fußballerinnen des VfR Horst bei der SG Ostholstein eine 1:3 (1:1)-Niederlage kassierte. „Schade – da wäre mehr drin gewesen“, fand Frees, dass ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.