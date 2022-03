Fußball-Landesliga Frauen : VfR Horst schlägt den Spitzenreiter – Bangen um Melisa Karakaya

Der 2:1-Sieg gegen den ATSV Stockelsdorf war am Sonnabend (12. März) teuer erkauft, weil die Verteidigerin mit Verdacht auf einen Armbruch vom Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren wurde.

Horst | Große Schmerzen hatte am Sonnabendabend (12. März) neben Kathrin Höft, die nach einem Foul mit ihrem Gesicht über den Kunstrasen gerutscht war, vor allem Melisa Karakaya. Die Verteidigerin der Landesliga-Fußballerinnen des VfR Horst wurde im Kampf um den Ball von einer zu spät kommenden Gegenspielerin so getroffen, dass sie in hohem Bogen flog und zue...

